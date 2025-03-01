Öğretmenlerin mesleki gelişiminin, bilimsel projelerin desteklenmesinin ve eğitimde yenilikçi çalışmaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği işbirliği belgeleri, Rektör Prof. Dr. Hamza Al ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş tarafından imzalandı. Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif yönden erken yaşta belli bir ahlaki disiplinle yetişen öğrencilerin üniversite yıllarında da aynı çizgide devam etmesini sağlamayı hedefleyen projelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için eğitimin tüm bileşenlerinin koordineli çalışmasının ehemmiyetinin vurgulandığı toplantı, iş birliğinin artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

İmza töreninde konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi olarak şehirdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her zaman eğitimin tüm kademelerindeki süreçlerine destek olmaya hazır olduklarını, başarıya ulaşmanın eğitim camiasının birlikte hareket etmesiyle sağlanabileceğini ifade etti. Yeni nesille empati kurmanın önemini vurgulayan Al, eğitimde dijital dönüşümün takipçisi olunması gerektiğinin altını çizdi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" nin öğrencilere akademik başarılar kazandırmanın yanı sıra kişisel, sosyal, kültürel yaşamlarında da en iyiye ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Bakırtaş; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin üniversiteli gençlerle ve akademisyenlerle etkileşim içerisinde olmasının eğitimin tüm bileşenleri adına olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Bakırtaş, İl Milli Eğitim ve Sakarya Üniversitesi’nin iş birliğinin eğitime güç kattığını belirtti.