Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün ilk kez Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla divan kurulu toplantımızda bulunuyorum. Bu durumdan ne kadar büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu bilmenizi isterim. Biliyorsunuz bugün 1 Mart 2025. 2 gün sonra Beşiktaşımızın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz; duruşuyla, ülkesine ve devletine bağlılığıyla, her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk Bayrağı ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir. Her zorluğun ardından daha güçlü ayağa kalkan Beşiktaşımızda, güzel yarınlar göreceğimizden ve nice 100 yıllar yaşayacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Bizim armamıza olan aşkımız da, hayallerimiz ve umutlarımız da asla bitmez. Bu güzel günün, camiamızın her bir ferdine kutlu olmasını temenni ederim" diye konuştu.

"Mali durumumuzla ilgili raporları zamanında görmek isterdik"

Kulübün menfaati için toplantının zamanında yapılmasını tercih ettiğini söyleyen Adalı, "Şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı, hepinizin bildiği gibi aslında geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Maalesef ki, o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Oysa, mali durumumuzla ilgili raporları zamanında görmek ve öğrenmek isterdik. Hepinizin bilmesini isterim ki, bizim dönemimizde bir daha asla böyle bir şey olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik söylemek istediğim bazı şeyleri bugün, geç de olsa sizlerin huzurlarınızda ifade edeceğim. Ben başkan olmadan önce de her zaman söylediğim bir şey vardı. ’Ne zamanki mevcut başkan kendisinden önceki başkan ve yönetimlere dayanaksız bir şekilde sallamaya başlıyor, tahmin edin ki kendi yönetiminde bazı işler yolunda gitmiyordur’ demiştim. İşte bu yüzden seçim zamanı da sizlere, ’Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağım’ diye söylemiştim. Ancak insan beyni bazen hatırlamak istemediği olayları ve anıları bilinçaltına atıyor. Bu şekilde kendisini korumaya alıyor ama kulübü yönetme sorumluluğunu almış olan bizler, kulübümüzün akil insanları ve siz divan kurulu üyelerimiz bunları unutmamalıyız. Yeri geldiği zaman camiamıza hatırlatmalıyız. Bugün bu maddi tabloya sebep olup, geçtiğimiz aralık ayında divan önüne çıkma cesaretini gösteremeyenleri asla unutmayın. Sizden ricam o günleri bir daha gözünüzün önüne getirin. Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün aynı anda görevden alınmasıyla su yüzüne çıkmaya başladı. 1 senedir saklanan iç çekişmeler kamuoyu önünde yaşanmaya başlandı. Beşiktaş tarihinde hiç duyulmamış ’Komisyon’ ve ’Sahte imza’ gibi yakışıksız konularla karşılaşmak durumunda kaldık. ’Kalkışma’ ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın illüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırılmış olduğunu gördük. Ben ve arkadaşlarım bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş’ı 1 gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Aksi takdirde yönetilemeyen, iyice borç sarmalına dolanmış bir Beşiktaş olacaktı" şeklinde konuştu.

"Beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız"

Beşiktaş’ı özlenen başarılı günlere kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Adalı, "Önceden de söylediğim gibi; Beşiktaş’ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar 1 değil, 2 kez düşünecek. Beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız. Biz bu olayların gelecekte de yaşanmaması için sağlam temeller atmalıyız. Beşiktaş’ı kurumsal ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin en zorlu koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde görevi devraldık"

Zor bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatan Adalı, "Bildiğiniz üzere 6 Ocak’ta mazbatalarımızı alarak göreve başladık. Amacım, ortadaki durumu sizlere daha iyi anlatabilmek. Biz tarihimizin en zorlu koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde görevi devralmış bulunuyoruz. Kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tablo ile karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Hem sporcularımızda hem de personellerimizde kafa karışıklığı, gelecek kaygısı ama hepsinden önemlisi aidiyet sıkıntısı vardı. Bazı konulardan camiamızın haberdar olması lazım. Bunları ısrarla söylemek ve sizlere hatırlatmak bizim görevimiz. Bilmenizi isterim ki devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Bu harcamalar yapılırken de satın alma prosedürlerimizi umursayan olmamış. Büyük meblağlı işler, ihalesiz, teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak için yoğun şekilde çalışıyor. Denetim kurulumuz Kasım sonu itibariyle raporunu az önce açıkladı. Hepimiz dehşetle izledik ve dinledik. Gördük ki seçim süresince ne söylediysek, neredeyse hepsi raporda yer alıyor. Hüseyin Yücel de bugün aramızda. Şimdi olanı biteni kendisine dönüp soracak olsak, eminim ki ’Raporda yazanların hiçbirinden haberim yoktu’ diyecektir" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş’ın geleceğini ipotek altına aldırmışlar"

Siyah-beyazlı camianın kısa sürede borcunun katlandığını aktaran Serdal Adalı, "Yeni yönetim kurulu olarak ilk işimiz 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaş’ımızı hangi koşullarda teslim aldığımızı tespit etmek oldu. Bu durum tespitini, hem yol haritamızı belirlemek hem de sizlerle paylaşmak için yapmamız gerekiyordu. Bunun için bağımsız bir denetim firmasından, göreve geldiğimiz tarih itibarıyla nasıl bir mali tabloyu devraldığımızı bize raporlamalarını istedik. Bu çalışma da tamamlandı ve maalesef acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu, 15 milyar 100 milyon TL’yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 arttırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır. 13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışını yaşadığımız bir dönemi geride bıraktık. Buna karşılık önümüzdeki 3 yıl için mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamının da kullanılmış olduğunu gördük. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş’ın geleceğini de ipotek altına aldırmışlar" dedi.

"Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon Euro"

Gerçekleşen harcamaların büyük zarar verdiğini hatırlatan Başkan Serdal Adalı, "Bildiğiniz üzere futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların da takibi yapılıyor. Kimse merak etmesin. Detaylarını da az çok biliyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ödemelerin çoğu da önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Sadece Futbol A Takımı özelinde Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon Euro, yani 2 milyar TL. Bunlara ilaveten amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbol branşımızda 10 milyon TL olan zarar, 88 milyon TL’ye çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon TL zarardan neredeyse 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon TL zarardan 739 milyon TL zarara ulaşmış. Gözüken o ki, hepimiz futbola yoğunlaşmışken bu taraflarda da olanlar olmuş. Yapılanlar yapılmış" şeklinde konuştu.

"Hukuki süreci başlattık"

Usulsüz harcamalar için hukuki işlemlerin başlatıldığını duyuran Serdal Adalı, "Ayrıca fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. Bu konuda en çok dikkatimizi çeken 2 nokta, stat ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim kurulunun bize verdiği raporları ve iç denetim ekibimizin tespitlerini içeren dosyaları savcılığa teslim ettik ve hukuki süreci başlattık. Amacımız asla birilerini hedef haline getirmek ya da töhmet altında bırakmak değildir. Hiç kimsenin onuruyla ve gururuyla oynama niyetimiz yoktur. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim görevimiz Beşiktaşımızın her kuruşuna kendi paramız gibi sahip çıkmaktır. Bu hususlarda asla taviz vermeyeceğiz ve gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.

"Gördüğümüz her yanlışın üzerine sonuna kadar gideceğiz"

Camianın menfaati için gerekli tüm adımların atılacağını söyleyen Adalı, "Biz konuların üzerine gittikçe de camia içinden farklı yerlerden bazı yarı tehdit yarı telkin çabalarıyla karşılaşıyoruz. Bize bazen ’Mayısta seçim var, konunun üzerine gitmeyin’ diyenler oldu. Bazen de ’Bir süre bu konuyu bekletin’ gibi şeyler söyleyenler oldu. Burası Beşiktaş Jimnastik Kulübü. 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta. Şahıslardan çok daha önemli. Camiam şunu çok iyi bilsin ki, biz gördüğümüz her yanlışın üzerine sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işimizi layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay içinde yeni bir seçimin olması da bizi durduramayacak. Olayların üzerine gitmemizi asla engelleyemeyecek. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne de Beşiktaş davamdan kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Özgürlüğümü feda ettim, gittim bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden mi korkacağım? Tarihin en zor zamanında da yine hizmet aşkıyla bu göreve talip oldum. ’Bekleyelim başkaları düzeltsin’, ’İşler rayına girsin, sonra geliriz’ demedim. Bundan sonra bu arma uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Beşiktaş’ın tek 1 kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem de namerdim" değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüp işleyişini düzene sokmak zorundayız"

Yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması amacıyla faaliyetlere başladıklarını aktaran Serdal Adalı, "Biz, özellikle son 1 yıldaki olağandışı durumların tespit edilmesi amacıyla bağımsız denetim firması KPMG ile anlaştık. Firma son 1 yılın raporunu tamamladıktan sonra, önceki 4 yıla dair raporlama faaliyetlerine devam edecek. Bu zaten Ahmet Nur Çebi başkanımızın da özellikle istediği bir durum olduğu için sizlerle rahatlıkla paylaşıyorum. Bu raporun teslim edilmesini takiben, doğruları ve yanlışları şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hep söylediğim gibi; gerçek bir kurumsallık olmazsa olmazımızdır. Bu yüzden kulüp işleyişini düzene sokmak zorundayız. Yönetim Kurullarının ve çalışanlarımızın nasıl bir tutum ve değerlerle hareket etmesi gerektiğini tanımlamalıyız. Bu doğrultuda gerekli çalışmalara ilk günden itibaren başladık. Arkadaşlarımız büyük bir özenle çalışıyorlar" dedi.

"Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği’nden çıkmayı hedefliyoruz"

Mali konulardaki projelerinden bahseden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Gelir getirici projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mali disiplini önceleyerek, israftan kaçınarak denk bütçe hedefine doğru ilerleyeceğiz. Biz geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 20 milyon Euro’yu cebimizden karşıladık. Mayısa kadar da bir 15 Milyon Euro daha ödememiz var. Bu durum, bir süre daha böyle devam etmek zorunda. Biz zaten bunu bilerek göreve talip olduk. Her zaman söylediğim gibi, mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projeleridir. Maalesef ki gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz. Şimdi seçim öncesi açıkladığımız projeyle ilgili son durumu sizlere anlatmak istiyorum. İlk hazırladığımız projede bir takım ekleme ve çıkarmalar yapma ihtiyacımız olmuştur. Genel hatlarıyla bir değişiklik yok. Ama bazı mal sahipleriyle anlaşma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu arazileri projeden çıkardık. Projenin yeni halini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunacağız. Ayrıca bunun haricindeki 4 farklı arazi için başvuruda bulunduk. Bu araziler içerisinde hangisi daha önce hayata geçirilebilecekse, hiç vakit kaybetmeden ilk önce onunla başlayacağız. İlgili arsalar için konuyla ilgilenen bakanlıklarımızla görüştük ve çalışmalarımız devam ediyor. Siz de takdir edersiniz ki proje ve izinlerin tamamlanması için 6 ila 8 aylık bir süre gerekiyor. 1,5 sene içerisinde sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Akaretler’deki BJK Plaza ile ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Deprem yönetmeliklerine uygunsuzluk nedeniyle 2 senedir boş duran bu binamız için gerekli olan ruhsatı almış bulunuyoruz. İstanbul’un çok kıymetli bir noktasında yer alan bu binamızı, en kısa zamanda ihale yoluyla Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kullanıma hazır hale getireceğiz. Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız farklı gelir projelerimiz de mevcut. Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği’nden çıkmayı hedefliyoruz. Bir sonraki divan toplantımızda bu konulardaki olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"En az 3 transfer dönemine ihtiyacımız var"

Sportif başarı için gereken plan ve programın yapıldığını açıklayan Başkan Adalı, "Yaklaşık 2 aylık bir yönetim kurulu olarak huzurlarınızda bulunuyoruz. Biz, Beşiktaş’ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yoldan ilerliyoruz. Artık transferlerde hata yapma lüksümüz kalmamıştır. Yüksek bedellerin altına imza atarak yapılan popülist işler geçmişte kalmıştır. Her zaman söylenir ya "kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız" diye. Evet, biz Beşiktaş’ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcıyoruz. Biz Beşiktaş’ın ihtiyacını net bir şekilde görüyoruz. Ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle, uygulanabilir, gerçekçi ve uzun vadeli bir plan yaptık. Şu bir gerçek ki istediğimiz seviyeye gelmek için en az 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. En ideal kadro yapılanmasına ulaşmaktan bahsediyorum. Takımımız her geçen gün daha iyi hale geliyor. İzlediğimiz oyundan keyif aldıkça, skorlar da kendiliğinden gelecektir. Kupa ve ligde 5 maçtır üst üste kazanıyoruz. Umuyorum ki takımımız bu akşam da bize galibiyet coşkusunu yaşatıp seriyi sürdürecektir" açıklamalarında bulundu.

"Eski futbolcularımızdan oluşan danışma kurulu göreve başlayacak"

Futbolda yapılan çalışmalardan bahseden Adalı, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz süreçte öncelikle teknik direktör konusunu çözümledik. Kendisiyle birlikte 4 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Hepsi alanlarında uzmanlaşmış, çok kaliteli ve en üst düzey referanslara sahip isimler. Ayrıca teknik ekiple uyum içinde çalışacak scouting departmanımızı da oluşturmaya devam ediyoruz. Bu görev için Borussia Dortmund’un şef scoutı Eduard Graf ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bugün itibariyle de resmi görevine başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisine bağlı 7 bölgesel alt birim olacak. Bu birimleri ise Video ve Data Scouting ile Analiz birimleri destekleyecek. Ek olarak bizzat bana bağlı olacak ve eski futbolcularımızdan oluşan bir danışma kurulu da göreve başlayacak. Siz de takdir edersiniz ki, hayal ettiğimiz model öyle ol deyince olmuyor. Ancak bu şekilde işinin ehli insanlarla istikrarlı şekilde çalışırsak hayata geçirebiliriz. İşte bizim futbol aklı dediğimiz şey de tam olarak bu. Bir kişi değil, bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde önümüzdeki sezonun çalışmalarına da hız kesmeden başladık" dedi.

"Yapılan transferlerde Beşiktaş’ın kasasından bir bedel çıkmadı"

Ara transfer döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Serdal Adalı, "Bildiğiniz üzere ara transfer döneminde 3’ü yabancı 4 oyuncumuzla yolları ayırdık. Bu süreçte yepyeni 2 oyuncumuz aramıza katıldı. Yeni gelen sporcularımız, potansiyeli yüksek, genç oyuncular. Göreceksiniz ki zamanla isimlerinden çok bahsettirecekler. Burada şampiyonluklar yaşayacaklar ve kupalar kaldıracaklar. Bu 2 yeni transferimizi 2 sponsorumuzun desteğiyle kadromuza kattık. Yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş’ın kasasından bir bedel çıkmaması için görüşmelere devam ediyoruz. Bu konuda size seçim öncesi bir söz vermiştik. Şimdi bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş’ımıza ekstra kaynak sağlayan değerli sponsorlarımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu transferlerimiz yeni anlayışımızın ve yapılanmamızın ilk adımlarıdır. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Bu durumdan çok memnunuz. Kaptanımız Necip Uysal ile olan sözleşmemizi 2 yıl ve genç oyuncumuz Mustafa Hekimoğlu ile olan sözleşmemizi ise 3 yıl uzattık. Büyük takımların saha içinde olduğu kadar saha dışında da bayrak oyuncuları olur. Kaptanımız Necip bu açıdan bizim bir değerimizdir. Mustafa da önümüzdeki yıllarda bu bayrağı devralacaklardan birisi olacaktır. Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. O da dahil birçok oyuncumuz yepyeni transferlermiş gibi katkı sağlamaya başladılar. Bizler yönetim ve teknik heyet olarak oyuncularımızın çalışma ortamlarına ve gelişmelerine çok çaba sarf ediyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık" şeklinde konuştu.

"Bu zararlı algı oyunlarından etkilenip planlarımızdan sapmayacağız"

Görevi geldikleri günden itibaren itibarsızlaştırıldıklarını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş için var olanlar ve maalesef Beşiktaş’tan nemalanarak var olmaya çalışanlar mevcut. Camiamızın bunları ayırt etmesi ve içinde barındırmaması gerekiyor. Ne zaman ki sosyal medya üzerinden bir saldırı oluyor, anlayın ki birileri kendi kusurlarını saklamak için algıyı ve ilgiyi değiştirmeye çalışıyor. Demek ki göreve geldiğimizden beri birilerinin ayağına basmışız ki, tarihte başka bir örneği olmayan bazı şeyler bana ve yönetim kuruluma yapıldı. Henüz 15 günlük bir yönetimken sosyal medya üzerinden ’İstifa’ kampanyası, ara transferin 1. haftası dolmadan ’Transferler nerede’ kampanyası düzenlendi. Ne zaman ki voleyboldaki tarihi zarar konusunu fark ettik ve üzerine eğildik, aynı hafta bu sezon toplam 3 bin 200 bilet satılan şubemizde 180 bin etkileşim ile sosyal medyadan bir saldırı yapıldı. Sadece voleybol özelinde söylemiyorum. Daha çok taze. Sadece 2 gün önce Denetim Kurulunun açıkladığı rapordaki bilişim konusundaki sorumluluğu bile bizim üzerimize yıkmaya çalışanlar var. Bunun gibi başka örnekler de var. Bu tarz işler akla mantığa sığmıyor. Asla iyi niyet taşımıyor. Ben bu tarz işleri yapanlara Beşiktaş’ın üzerine yapışan parazitler diyorum. Ve söylediklerini kale bile almıyorum. Bu parazitleri temizlemek her bir Beşiktaşlının sorumluluğudur. Camiamız da bilsin ki bu kişiler Beşiktaş’taki kaostan ve seçim ortamlarından nemalanan ve para kazanan insanlardır. Yalnız unutuyorlar ki Beşiktaş camiası artık bu işlere kanmıyor ve inanmıyor. Bunun en büyük cevabını da 2 ay önce seçimlerde net bir şekilde verdiler. Camiamızın içi rahat olsun. Biz neye inanıyorsak onu yapacağız. Kimse bize bu tarz oyunlarla istediklerini yaptıramayacak. Biz Beşiktaş için doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Bu zararlı algı oyunlarından etkilenip planlarımızdan sapmayacağız. Beşiktaş’ın tek kuruşunu dahi boşa harcamayacağız. Biz bu şekilde ilerlerken, özellikle siz değerli Divan Üyelerimize de önemli bir görev düşüyor. Bu camianın büyükleri olarak bu süreçte bizim yanımızda olmanızı temenni ediyorum. Beşiktaşımızın maddi ve sportif olarak bu zorlu koşulların altından kalkıp, tarihine ve büyüklüğüne yakışır hale gelebilmesi için camiamızın da bizimle omuz omuza yürümesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz ne başaracaksak birbirimize sarılarak, bir bütün olarak yapabiliriz"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Adalı, "Tarihimiz boyunca düşsek de kalksak da, üzülsek de sevinsek de biz hep birbirimize sarılarak başardık. Bu vesileyle buradan önceki dönemde görev alan tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize de seslenmek istiyorum. Ben artık Beşiktaş’ta bu küskünlüklerin, kırgınlıkların ve kavgaların bitmesini istiyorum. Bilin ki camiamız da bunu en az benim kadar istiyor. Aranızda bugüne kadar yaşanan her ne varsa bunların hiçbiri Beşiktaş’ın menfaatlerinin üzerinde olamaz. Sizlerin de bu şekilde düşündüğünüzden eminim. Ben buradan açık ve net bir şekilde sizleri davet ediyorum. Gelin en kısa sürede bir araya gelelim. Hep beraber bir iftar yemeğinde buluşalım. Her birinizin sağlayacağı katkıya çok ihtiyacımız var. Sizler bu camiaya hizmet etmiş insanlarsınız. Bu camia, Beşiktaş’a hakkıyla ve namusuyla hizmet eden herkesi başının üzerinde taşır" diye konuştu.

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Başkan Serdal Adalı, "Büyük Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum. Sizlerden sezonun kalan bölümünde takımlarımızı coşkuyla desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Özellikle iç sahada aldığımız iyi sonuçlarda büyük bir katkınız olduğunu hiç kimse inkar edemez. Bu yüzden sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel günler göreceğimize yürekten inanıyorum. Hepinizi Beşiktaş’ımıza sarılmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.