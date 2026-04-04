Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de görülen İBB davasında avukat savunmaları sırasında başka yerden takip edilecek şekilde görüntü kaydı alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Bir televizyon programında Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sırasında sanık avukatının söz alarak, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, bu kameraların duruşmadaki avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığını öne sürdükleri belirtildi. Programda avukatların bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelendiklerini ve bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini belirttikleri belirtildi.

İddialara ilişkin başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi 1 No'lu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir' ifadelerine yer verildi.