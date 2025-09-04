Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda geçtiğimiz gün, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

"Kendimi savunma içgüdüsüyle bıçağı boynuna sapladım"

Şüpheli Mustafa Can Gül ifadesinde, savcı Kayhan’ı 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, yanında çalıştığı dönemlerde Kayhan’ın kendisini defalarca kez dövdüğünü söyledi. İşletme içerisinde bir miktar alacağı olduğunu anlatan Gül, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal B.’nin yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek ‘dur yapma’ demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım" dedi.

"Amacım öldürmek değildi, her şey bir anlık panikle yaşandı"

Gül savunmasının devamında, "Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal B.’ye karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim" ifadelerini kullandı.