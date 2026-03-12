

Yangın, saat 03.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.