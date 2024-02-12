İlginç projeleri ile dikkat çekmeyi başaran Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz bu kez de tarihe ışık tutacak 3 yeni projesini açıkladı.

50’si vizyon 200 proje ile seçim startı veren Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz kökten çözüm projelerinin ardından bu kez de İnegöl’ün tarihi açısından büyük öneme sahip projelerini kamuoyuyla paylaştı.

KULACA KALESİ YAPILACAK

Osmanlı Devletinin ilk fethettiği kale olarak bilinen Kulaca Hisarı Kalesinin, temsili olarak yeniden inşa etmek istediklerini belirten Yavuz, “Bizanslılar tarafından kurulan ve İnegöl tekfurunun yaşadığı Kulaca Hisarı Kalesi, Osmanlı Devleti’nin ilk fethettiği kale. Yani Osmanlı Devleti açısından büyük öneme sahip. Ancak geçen yüzyıllar boyunca oluşan büyük depremler sonrası kalenin yeri bulunamadı. Birçok akademik çalışmaya rağmen Kulaca Hisarımız bulanamadı. Biz bu şehirde yaşayan her ferdin tarihine sahip çıkabilmesi ve bilinçlenmesi noktasında temsili bir kale yapacağız. Kulaca Hisarı Kalesi projemiz Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki Şahin Tepesinde yapılacak” diye konuştu.

TURGUTALP ANIT PROJESİ YAPILACAK

İnegöl Osmanlı devletinin kuruluşu için büyük bir öneme sahip olduğunu ve İnegöl’ü fetheden kumandan Turgutalp’i rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Yavuz, “ Göreve geldiğimizde Turgutalp’i temsilen bir anıt projemiz olacak. İnegöl’ü fetheden kumandan Turgutalp’in ismi , türbe , mahalle ve camilerle yaşatılmış olsa da temsili bir anıt bulunmamaktadır. Bursa’da yer alan Osmangazi anıtı benzerinde ki yapılacak çalışma gibi heykel önünde yer alan orta refüj içerisinde Turgutalp’in temsili anıtını yapacağız” dedi.

TARİHİ ANITLAR RESTORE EDİLECEK

Tarihi yapılara sahip çıkacaklarını söyleyen Yavuz, “İnegöl’ün farklı mahallelerinde yer alan Osmanlı ve çeşitli medeniyetlere ait hamam ya da benzeri tarihi kalıntılar var. Biz bu yapılarımızı aslına uygun hale getireceğiz. Bunun yanı sıra tarihe ışık tutacak bir komisyon kuracağız.” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ