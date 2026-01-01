İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da patlama meydana geldi. İsviçre polisi, 300 kişi kapasiteli eğlence mekanında yılbaşı gecesi meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Yangının "Le Constellation" adlı barda yerel saatle 01.30'da çıktığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgenin tamamen güvenlik çemberine alındığı ve Crans-Montana hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edildiği, patlamanın nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği sırada barda 100'den fazla kişinin bulunduğunu iddia edildi.

Kaynak: İHA