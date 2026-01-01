Şehir yaşamını daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlayan hackathon kapsamında; akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı çevre, akıllı yaşam ve yeni nesil teknolojilerin kamu hizmetlerine entegrasyonu gibi temalar çerçevesinde yapay zekâ tabanlı yenilikçi çözümler geliştirildi. Katılımcılar, gerçek yaşam problemlerine yönelik teknolojik ve uygulanabilir projeler üretme fırsatı buldu.

Hackathonun Tech İstanbul Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirilen final aşamasında, Bros Takımı adıyla yarışmaya katılan MSKÜ öğrencileri Nazmi Girgin, Baran Kaya ve Mert Ali Karacaoğlu, geliştirdikleri projeyi jüri üyelerine başarıyla sundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bros Takımı, yarışmayı üçüncülük derecesiyle tamamlayarak MSKÜ’nün gururu oldu.

Elde edilen bu derece, öğrencilerin yapay zekâ, akıllı şehirler ve dijital kamu hizmetleri alanlarındaki teknik yetkinliklerini, problem çözme becerilerini ve takım çalışmasına dayalı proje geliştirme kapasitelerini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünde verilen uygulama odaklı eğitimin somut çıktılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Hackathon nedir?

Hackathon, belirlenmiş bir konuda yenilikçi fikri olan takımların; kısıtlı süre ve sabit bir ortam içerisinde iş geliştirme, tasarım ve kodlama yeteneklerini kullanarak projelerini geliştirdikleri yarışmadır.