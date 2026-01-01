1986 yılında Bartın’da öğretmenlik mesleğine adım atan Orhan Erdoğan, meslek yaşamı boyunca İnegöl’de birçok farklı okulda görev yaptı. Binlerce öğrenci ve öğretmene rehberlik eden Erdoğan, eğitim camiasında bıraktığı kalıcı izlerle takdir topladı.



Meslek hayatı boyunca akademik ve bilimsel çalışmalara da büyük önem veren Erdoğan; Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumları’nda sunduğu bildirilerle kentin sosyal ve mesleki eğitim geçmişine ışık tuttu. İnegöl Eğitim Çalıştayı’nda yürüttüğü “İnsan Odaklı Yönetim” atölyesiyle çağdaş eğitim anlayışına katkı sundu. Ayrıca İnegöl Belediyesi Halk Bilimi Çalıştayı’nda kentlilik bilinci ve kent estetiği üzerine yürütülen çalışmalarda aktif rol aldı.

Eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Orhan Erdoğan;

• İshakpaşa’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Hamzabey Köyü’nde 1000 fıstık çamından oluşan hatıra ormanının oluşturulmasına öncülük etti.

• “250 Bin Şehide 250 Bin Fidan” kampanyası çerçevesinde Boğazköy Havzası’na 35 bin çam fidanının dikilmesinde aktif görev aldı.

• İshak Paşa’nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ortaköy Kervansarayı’nın restorasyon çalışmalarında yer aldı.

• İnegöl Kent Müzesi’nin kuruluş aşamasında Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

• İnegöl Kent Konseyi’nde 5 yıl boyunca Çevre ve Şehircilik Komitesi Başkanlığı görevini yürüterek bu süreçte önemli çevre ve kent projelerinin hayata geçirilmesine katkı sundu.

• Bursa’da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel okçuluk sporunu yeniden canlandırmak amacıyla 2005 yılında İshakpaşa Okçuluk Kulübü’nün kurulmasına öncülük etti ve 4 yıl süreyle Bursa İl Okçuluk Temsilciliği görevini üstlendi.

Uluslararası Eğitim Koçluğu Sertifikası’na da sahip olan Erdoğan, çeşitli dergi ve gazetelerde; eğitim, kalite, verimlilik, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında yazılar kaleme almaya devam ediyor.