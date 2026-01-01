İnegöl’de 2026 yılı, özel bir organizasyonla karşılandı. İnegöl Belediyesi, yeni yılın ilk sabah namazında Kasım Efendi Camisinde sabah namazı buluşması tertip etti.

Ekran Görüntüsü 2026 01 01 144228

Selami Güleç, Mehmet Kızılaslan, Nurullah Memiş, Mehmet Kuyumcu ve Muammer Aybey’in gönülleri mest eden Kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideleri, tesbihat ve dualarla karşılanan yeni yılda; şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için eller semaya açıldı.

Ekran Görüntüsü 2026 01 01 144224

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı sabah namazı buluşmasının ardından, İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl ekibi tarafından cemaate çorba ikramları yapıldı.

Ekran Görüntüsü 2026 01 01 144206

Başkan Alper Taban da vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Ekran Görüntüsü 2026 01 01 144214

Kaynak: BÜLTEN