Çanakkale’de "18-24 Mayıs Müzeler Haftası" kapsamında Tarihi Alan’da yer alan müzelerde etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden biri Seddülbahir Kalesi’nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" adlı panel oldu.

Doç. Dr. Oğuz Diker Moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Doç. Ayşegül Poray, Öğr. Gör. Arzu Bayındır, Tarihçi Aslıhan Kervan ve Rahmi Koç Müzesi Eğitim Uzmanı Zeliha Büyükkurt konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşma gerçekleştiren Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çocuklara müze sevgisi ne kadar erken yaşta aşılanırsa gelecekte tarihi yapılarımızda o kadar çok sahiplenilir. Tarihi Alan’da ki müzelerde en çok görmek istediğimiz yaş grubu çocuklardır. Aile büyüklerine nasıl ki Çanakkaleyi görmeyen kalmasın diyorsak aynı aile büyüklerine Tarihi Alan’da ki müzeleri görmeyen tek bir çocuk dahi kalmasın diyoruz” dedi.