Marmara Bölgesi'ni etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün planlanan tüm seferlerini gerçekleştiremeyecek. İptal edilen seferler arasında, sabah 08.00'de başlamak üzere şu güzergahlar yer alıyor: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ve 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).

Öğleden sonraki seferler de etkilenmiş olup, 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edilmiştir. Hava durumu nedeniyle oluşan bu aksamadan dolayı seyahat edecek olan yolcuların dikkatli olmaları önemle rica olunur.