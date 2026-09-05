Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Danacılar köyü yakınlarında ot yangını çıktı. Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlemesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık istasyonlarından toplam 5 araç sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de Orhaneli ilçesine bağlı Baloğlu ile Büyükorhan Danacılar köyleri arasında ormana sirayet eden yangına karadan ve havadan müdahaleye başladılar.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken, bölge sakinlerinin de tankerlerle söndürme çalışmasına destek vermesi istendi.