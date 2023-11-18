İmider Atlas Masa Tenisi Takımı Kırklareli'nde düzenlenen Takım ve Ferdi Bölge Şampiyonasında grubunda Lüleburgaz Spor Kulübünü 3-0, İnegöl Gençlik Spor Kulübünü 3-0, Çorlu Belediye Sporu 3-0 yenerek grubunu lider bitirdi. 2. Turda İnegöl Kafkas Sporu 3-0 yenen İmider Atlas çeyrek finalde Pendik Belediye Spor ile eşleşti ve maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Istanbul Yıldız Raketler kulübüne 3-0 yenilen İmider Atlas 3.lük maçında ise Yalova Belediyesine 3-0 yenilerek 30 takımın katıldığı şampiyonada 4. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi

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İNEGÖLSPOR’A PFDK’DAN CEZA İNEGÖLSPOR’A PFDK’DAN CEZA

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