İnegöl’de kadın voleyboluna verdiği destekle dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat, İnegöl Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı’nın yeniden ön isim sponsoru oldu. Yapılan anlaşmayla takım, yeni sezonda da “Mehmet Ege İnşaat İnegöl Orhaniye Voleybol” adıyla mücadele edecek. İş birliğiyle birlikte İnegöl’de kadın sporunun gelişimine katkı sağlanması, kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve özellikle kız çocuklarının spora yönlendirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

DESTEK YENİ SEZONDA SÜRECEK

Daha önce de İnegöl Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı’na destek veren Mehmet Ege İnşaat, yeni sezonda yeniden kulübün ön isim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının yalnızca sportif başarıya yönelik bir destek olmadığı, altyapıda voleybol oynayan ve sporla tanışmak isteyen kız çocuklarına da önemli bir katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi. İnegöl Orhaniye Voleybol ise altyapıdan A takıma uzanan yapılanmasıyla yeni sezonda çalışmalarını sürdürecek.

“BU HİKÂYENİN PARÇASIYIZ”

İş insanı Mehmet Ege, sponsorluk anlaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede İnegöl’deki kız çocuklarının spor yolculuğuna dikkat çekti. Ege, “Bu kentin kız çocukları artık hayallerini parkelere çiziyor. Onların umutlarını büyütmek, sporla özgüven kazanmalarına destek olmak bizler için sadece bir görev değil, büyük bir gurur. Mehmet Ege İnşaat olarak bu takımın ve bu hikâyenin tekrar bir parçası olmaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMIZA İSTİKRAR KATIYOR”

İnegöl Orhaniyespor Kadın Voleybol Kulüp Başkanı Ersen Nari de Mehmet Ege İnşaat’ın yeniden ön isim sponsoru olmasının kulüp açısından önemine vurgu yaptı.

Nari, “Mehmet Ege ismi bu kulüpte sadece bir marka değil, gönülden gelen bir bağlılık demek. Bu sponsorluk, kentimizin kız çocuklarına cesaret, takımımıza ise istikrar katıyor. Kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmesi için atılan her adımda birlikte yürümekten onur duyuyoruz.” dedi.

HEDEF SADECE SPORTİF BAŞARI DEĞİL

İnegöl Orhaniye Voleybol, altyapıdan A takıma uzanan yapılanmasıyla özellikle yerel sporcuların gelişimine önem veriyor. Mehmet Ege İnşaat’ın yeniden verdiği sponsorluk desteğinin de bu yapılanmanın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni sezonda Mehmet Ege İnşaat İnegöl Orhaniye Voleybol adıyla parkeye çıkacak ekip, sportif başarıların yanı sıra İnegöl’de daha fazla kız çocuğunun voleybolla buluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.