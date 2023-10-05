Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri, şüpheli bir motosikleti kovalarken tek taraflı bir kaza yaşadılar. Bu feci kazada, yunus polisi Emirhan Şimşek ağır yaralanırken, İ.K. isimli polis memuru hafif yaralandı. Emirhan Şimşek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek bir törenin ardından memleketi Hatay'ın Belen ilçesine götürülecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.

Gaziantep Valiliği, bu acı olayla ilgili bir açıklama yaparak, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimşek, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerimize bağlı motorize ekip ile şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu Şehitkamil Devlet Hastanesinde şehit olmuştur." ifadelerini kullandı ve millete başsağlığı diledi.