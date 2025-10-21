Bulgaristan Rodopi Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

Rodopi Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet ilk olarak aynı zamanda kardeş belediye oldukları Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti. Belediye önünde çiçeklenen karşılan Rodopi Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ardından belediye binasını gezdi. İki belediye başkanı birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Değerli belediye meclis üyelerimizin bize verdiği yetkiyle birlikte kardeş belediye olmuştuk. Aynı prosedürler onların kentinde de uygulanmıştı ve sonrasında kardeş belediye protokolü için bizleri kentlerine, Bulgaristan’ın Rodop ilçesine davet etmişlerdi. Çok güzel ağırlanmıştık, onların geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini ve yapabileceğimiz projeleri görüşmüştük. Bugün ki belediye arasında görüşmelerin ikinci basamağı. Biz onları bugün belediyemizde ağırladık, güzel bir program hazırladık, tesislerimizi gezeceğiz onlarla birlikte. Yarın da programımız hem ilçeleri içine alan hem sanayiyi içine alan ve en sonunda kardeşlik fidanını dikeceğimiz yangın bölgesinde sona erecek. Biz kardeş belediyemizle birlikteyiz; kendilerine çok, çok teşekkür ediyoruz. Onlarla bu protokolü imzalamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bugünkü konuşmalarımızda daha çok hem Avrupa Birliği projelerinden hem de fonlardan nasıl katkı sağlayabiliriz, onlar bize nasıl katkı sağlar, kağıt üzerinde kalmayan anlaşmalar için bir arada bu konuları tartışmak için bir araya geldik" dedi.

Rodopi Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, Başkan Subaşı’nın tercüme ettiği konuşmasında, "Geçen yıl kardeş belediyemizi Bilecik Belediyesi ile imzaladık. Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bizim güzel doğamızdan etkilendiklerini iletiyor. Şehirlerimizin arasında nasıl bağlantı yapabileceğimiz noktalarda, ama kültürden ama sosyal projelerden, bunlardan bahsedeceğiz diyor. Bütün belediyelerin problemleri var, mevkidaşlarımla hem problemleri konuşacağız, çözüm önerilerini konuşacağız diyor ve şehirlerimiz için çözüm önerilerini dinleyeceğiz diyor" ifadelerine yer verdi.

Rodopi Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.