Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Şahane Düğün" oyunu, tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim kültür sanat etkinlikleri, birbirinden özel etkinlik ve programlarla devam ediyor. Son olarak 1001 Sanat Tiyatrosu ekibinin muhteşem performansıyla gerçekleştirilen Şahane Düğün oyunu Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu. Robin Hawdon tarafından yazılan ve Özgür Yetkinoğlu tarafından yönetilen oyunun uyarlaması ise Barış Can Çelik tarafından gerçekleştirildi. Evleneceği günün sabahında hiç beklenmedik bir olayla karşılaşan gencin, düştüğü vahim durumdan kurtulmak için yakın arkadaşından yardım istemesiyle başlayan hikaye izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman kahkaha tufanın yaşandığı Şahane Düğün oyunu, 2 perdede sahnelenerek alkışlar arasında tamamlandı.