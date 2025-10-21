Sultangazi’nin minik yıldızları, Minikler Wushu Kungfu İstanbul Şampiyonası’ndan 24 madalya ile dönmeyi başardı. 9 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya alan Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, 3. kez İstanbul şampiyonluğunu elde etti.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, aldığı başarılarla her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kez minik yıldızlar tüm Sultangazi’nin göğsünü kabarttı.

İstanbul’da gerçekleşen Minikler Wushu Kungfu İstanbul Şampiyonası’nda Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, takım olarak şampiyon oldu. Minikler 9 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanmayı başardı. Minikler ailelerine ve hocalarına büyük gurur yaşattı.

Üst üste 3. şampiyonluk

Sultangazi Spor Kulübü Sporcuları büyük bir başarıya imza attı. 2023, 2024 yılında da şampiyon olan takım; 2025 yılında da 1. olarak üç yıl üst üste birinciliğini korumuş oldu.

"Sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sporda aldığımız başarılar bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Miniklerimizin aldığı bu büyük başarı bizlerin bir kez daha göğsünü kabarttı. Spor alanında gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bunun meyvelerini toplamak bizlere gurur veriyor. 9’u altın olmak üzere 24 madalya birden kazanan, takım halinde şampiyon olarak 3. kez İstanbul şampiyonu olan Sultangazi Spor Kulübü’müzü gönülden tebrik ediyorum. Bu gerçekten ciddi bir başarı. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.