İstanbul’un Tuzla ilçesinde düğün için yer bakarken yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Tuzla Rauf Orbay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün yeri bakmak için yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki F.D. isimli şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç adam, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.D.’nin ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu yol ölüm yolu oldu"

Kazayı gören bir vatandaş, "Burada bir kardeşimize yolun karşısına geçerken otomobil vurdu, yaklaşık 50 metre fırlattı. Burası resmen bir ölüm yolu oldu. Daha önce hemen 50 metre gerisinde 2 kişi öldü. Ağır yaralamalı kazalar oldu. Geçmiş yıllarda burada radar vardı, radarı daha sonra kaldırdılar. Burada birçok iş yeri var ancak bir yaya geçidi yok. Bu yol tehlike arz ediyor. Yetkililerden yaya geçidi veya radar talep ediyoruz" diye konuştu.