Mavi Kartalları Derneği üyeleri, 2016 yılında yapılan saldırıda şehit olan arkadaşlarını unutmayarak mezarı başında dua etti.

Mavi Kartalları Derneği Başkanı Ercan Agan ve dernek üyeleri, 2016 yılında saldırı sonucu şehit olan 15 arkadaşını unutmayarak mezarlıkta ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Mavi Kartalları Derneği Başkanı Ercan Agan, “Bizler, şimdiki adıyla Birinci Komando Tugayı’nda görevimizi icra etmiş paraşütçü komandolarız. 2016 yılında alçak saldırıda 15 vatan evladının şehit edilmesiyle Erciyes Mavi Kartalları Derneğini kurduk. Derneğimizin asil görevi, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaktır. Her yıl 17 aralıkta Kayseri’de ‘Şehit Komandolar’ durağında şehitlerimizi yad ediyoruz. Ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında olan üyelerimizle istişare halinde olarak etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.