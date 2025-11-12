Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında görev yapan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın şehadet haberi, memleketi Muğla’nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ekinanbarı Mahallesi’ndeki evlerine gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ile anne Huriye Kuran’a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, şehidin babasına “Osman Amca, artık bir şehit babasısın...” sözleriyle bilgi verildi.

Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, bölgeye taziye çadırı kuruldu. Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve ilçe halkı, acılı aileye başsağlığı dilemek için baba ocağına akın etti.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Emrah Kuran’ın evli ve üç çocuk babası olduğu belirtildi. Acı haberin duyulmasının ardından bölgedeki idareciler ve çok sayıda vatandaş, Kuran ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Şehit Emrah Kuran’ın cenazesinin, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketinde defnedileceği bildirildi.