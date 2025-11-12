Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi 31 Ekim 2025 itibarıyla sona erdi. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen ve eski tip belgeyle araç kullanmaya devam eden sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3. maddesi gereğince“geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

Öte yandan, süresinde yenileme yapmayan sürücüleri sadece para cezası değil, sigorta kapsamı dışında kalma riski de bekliyor. Eski tip ehliyetle kaza yapan kişilere, sigorta şirketlerinin hasar ödemesi yapmayacağı ifade edildi.

Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.

Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” dedi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sigorta şirketlerinin bu konuda aldığı kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine dayandığını belirten Avukat Ahmet Yavuzer, durumu şu sözlerle açıkladı:

“Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır."