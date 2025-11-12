Gürcistan’ın doğusunda düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağıyla ilgili ilk bulgular açıklandı. İlk incelemelerde patlama veya dış etki izine rastlanmadı.

Teknik Arız İhtimali Öne Çıkıyor

Tiflis kaynaklı raporlara göre, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Azerbaycan’ın APA ajansı, uçağın F-16 savaş uçakları için yedek parça taşıdığını ve ekipte Türkiye hava filosuna teknik destek veren personelin bulunduğunu iletti.

Aynı ekip, 8 Kasım’da Bakü’de düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

Kara Kutu Bulundu

Gürcistan basını, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağının kara kutusunun tespit edilerek bulunduğunu bildirdi.

2020'de Büyük Bakımdan Geçti

APA’nın aktardığı bilgilere göre, uzun süredir görev yapan kargo uçağı en son 2020 yılında kapsamlı bir bakım sürecinden geçti.

Mürettebatın tamamının kalkış öncesinde Gence Havalimanı’nda güvenlik kontrolünden geçtiği ve bu anların kameralar tarafından kayda alındığı bildirildi.

İlk görsel incelemelerde uçağın gövdesinde dış müdahale, delik ya da yanık izine rastlanmadı.

Uzmanlar, eğer uçak bir füze saldırısına uğramış ya da içinde patlama gerçekleşmiş olsaydı, bu tür izlerin açıkça fark edilebileceğini vurguladı.

İki İhtimal Var

İlk olasılık olarak, uzun süreli korozyonun uçağın gövdesini zayıflatarak basınç farklılıklarına karşı dayanıklılığını azaltmış olabileceği değerlendiriliyor.

İkinci ihtimal ise, kargo yüklerinin tam olarak sabitlenmemesi nedeniyle uçuş esnasında dengesizlik meydana gelmiş olabileceği yönünde.

Raporda, sosyal medyada dolaşan sabotaj ve saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Azerbaycanlı yetkililer, “Bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ayrıca kara kutuların incelenmesi ülkemizde yapılacak, Amerika’ya gönderilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Kara kutunun detaylı analiziyle kazanın kesin nedeni ortaya çıkarılacak.