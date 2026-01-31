Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Cantürk Kılıç, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik(Dk 71 Tümer Oruç) Metin Esmer, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir(Dk 90 Ömer Yılmaz) Emre Kara, Onur Toroman(Dk 60 Yusuf Aydın) Yusuf Kaplan
Küçük Çekmece Sinop Spor A.Ş.: Mehmet Enes Sarı, Alper Uludağ, Kerem Yorulmaz, Enes İlhan, Hazarhan Karaca, Fatih Mert Çırtlık(Dk 57 Yahya Yusuf Kaya) Emir Can Aksu, Oğuzhan Akgün, Enes İslam İlkin(Dk 79 Taha Can Velioğlu) Atalay Yıldırım, Mustafa Miraç Dikmen(Dk 57 Bora Taşdemir)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Aydemir, Arif Aktaş, Yusuf Kaplan, Ömer Yılmaz (Kafkasspor) Fatih Çırtlık(Sinop)
Kırmızı kart:
Goller: Yusuf Kaplan, Metin Esmer (Kafkasspor) Oğuzhan Akgün(Sinop)
Maçtan önemli dakikalar
36'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla Yusuf'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.
60'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında Serdar'ın attığı pasla topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
64'ncü dakikada Sinop korner kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Oğuzhan golü getirdi.
65'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza dışında topla buluşan Mert'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
Kafkasspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken yeniden liderlik koltuğuna oturdu.