Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Cantürk Kılıç, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı

85Ef3Cb5 D479 46E1 8664 B940Fe569694İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik(Dk 71 Tümer Oruç) Metin Esmer, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir(Dk 90 Ömer Yılmaz) Emre Kara, Onur Toroman(Dk 60 Yusuf Aydın) Yusuf Kaplan

F0168B5A C09D 4530 9F9A 3447Aca6CdccKüçük Çekmece Sinop Spor A.Ş.: Mehmet Enes Sarı, Alper Uludağ, Kerem Yorulmaz, Enes İlhan, Hazarhan Karaca, Fatih Mert Çırtlık(Dk 57 Yahya Yusuf Kaya) Emir Can Aksu, Oğuzhan Akgün, Enes İslam İlkin(Dk 79 Taha Can Velioğlu) Atalay Yıldırım, Mustafa Miraç Dikmen(Dk 57 Bora Taşdemir)

83A92F8E 2007 47E2 A985 83C7B42C6304Sarı kartlar: Ömer Faruk Aydemir, Arif Aktaş, Yusuf Kaplan, Ömer Yılmaz (Kafkasspor) Fatih Çırtlık(Sinop)
Kırmızı kart:
Goller: Yusuf Kaplan, Metin Esmer (Kafkasspor) Oğuzhan Akgün(Sinop)

0Ca0133D B9C4 42E4 835B E288D5C9557AMaçtan önemli dakikalar
36'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla Yusuf'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.
60'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında Serdar'ın attığı pasla topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
64'ncü dakikada Sinop korner kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Oğuzhan golü getirdi.
65'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza dışında topla buluşan Mert'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
Kafkasspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

8Cc176D0 F1D2 4Bab Baa7 1389Dd8A3754

Kaynak: Yavuz Yılmaz