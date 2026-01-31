Windows kullanıcıları yapılan yeni güncelleme sonrası farklı sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Windows 11 KB5074109 güncellemesini yükleyen birçok Windows 11 kullanıcısı, yükledikten sonra bilgisayarlarının açılışta UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME hatasıyla karşılaştığını bildirdi. Bu hata, cihazın tamamen başlatılamamasına ve siyah ekranla dönmesine yol açabiliyor. Microsoft bu sorunu kabul etti ve belirli sistemlerde ciddi açılış problemleri olduğunu doğruladı.

Bir diğer sorun ise eski modemlerin çalışmaması oldu. Ancak Microsoft'a göre bu sorunun temelinde hata yok, güvenlik önlemi var. Uzun süredir kullanılan dört modem sürücüsü kaldırıldığı için çalışmıyor. Bunlar ise agrsm64.sys, agrsm.sys ve smserial.sys olarak listelendi. Güncelleme notlarına eklenen açıklamada yapılan güncelleme sonrası bu sürücülerle çalışan modemlerin kullanılamayacağı belirtiliyor.

KB5074109 yükleyen bilgisayarlarda çeşitli yazılımların yanıt vermemesi, grafik arayüzündeki hatalar veya çökme gibi durumlar gözlemlendi. Bazı kullanıcılar Outlook gibi yaygın uygulamaların da kilitlendiğini ve düzgün çalışmadığını belirtti.

Bir diğer önemli şikayet ise KB5074109’un Windows Update’ten kaldırılmasının mümkün olmaması. Kullanıcılar “0x800f0905” hata koduyla karşılaşarak güncellemeyi geri alamıyor veya normal yoldan silinemediğini bildiriyor. Bu durum kullanıcılar arasında ek güvenlik riski ve sistem belirsizliği yaratıyor.

Microsoft, bazı sorunları çözmek için güncellemeyi kaldırmayı önerdi; ancak kaldırma sürecinin başarısız olması nedeniyle birçok kullanıcı ek kurtarma adımlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu da bilgisayarların Windows Recovery Environment veya ek onarım işlemleri gerektirmesine neden oldu.