Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçında Kocaelispor, perşembe günü saat 18.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk İnan, 'Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kazanmaya yakın olan taraftık. Dün de karşılaşmadan sonra gerekli değerlendirmeleri yaptık. İyi oynadık, mücadele ettik ve şanssız bir şekilde kaybettik. Üzgünüz ama geride bırakmak lazım. Çünkü Beşiktaş maçımız var. Bugün çalışmalarımız başladı. Bizim için çok önemli maç. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş önemli oyunculara sahip. Bizi zorlu mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber avantajlı skor almak istiyoruz. Amacımız bu. İnşallah başarırız' dedi.

'Hakemler adına utanç vericiydi'

Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak Selçuk inan, 'Bu tür hareketleri tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle Skriniar'ın yaptığı hareket, ahlak sınırlarını aşan hareket. Kabul edilemez bir şey. Bizim ülkemizde özellikle bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bu oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum. Dün bizim başımıza geldiği için Kocaelispor taraftarı, 35 bin insan, büyük bir camia karşısında bunu yapmak saygısızlıktı. Keza Alvarez'in yaptığı hareket de tahrik edici hareketti. Hakemin Karol'a sarı kart gösterip Alvarez'i pas geçmesi hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum. Hata yapabilirler. Saha içinde vermiş oldukları kararlara alışığız, lehte ya da aleyhte. Gerçi çoğunlukla bizim aleyhimizde oluyor ama dün yapmış olduğu hareketlerden sonra verilen kararlar bence hakemler adına utanç vericiydi. Maçtan sonra görüntüleri izledikten sonra buna vesile olan hakemler utanmalı' şeklinde konuştu.

'Fırsat olursa ön tarafa takviye yapmak isteriz'

Transferler konusunda ise İnan, 'Aslında futbol çok basit bir oyun. İhtiyaçlarımız da var. Herkesin bildiği gibi ön tarafı güçlendirmek isteriz. Öyle bir çalışmamız da var. Seyrediyoruz, oyuncular da var. Transferin zorluğu bizi bekletiyor ya da işimizi zorlaştırıyor. Bildiğiniz üzere limitle ilgili sıkıntımız var. Çok kolay görünmüyor ama limit açılması veya fırsatımız olursa ön tarafa takviye yapmak isteriz' açıklamalarında bulundu.

'Daha önce kazanmışlığımız var. İnşallah tekrar ederiz'

Teknik direktörlük kariyerinde 4 büyüklere karşı en çok maçı Beşiktaş'a karşı kazandığının hatırlatılmasıyla ilgili olarak genç teknik adam, 'Tesadüf diyebiliriz. Saydığınız camialar önemli oyunculara sahip. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kazanamayabiliyorsunuz. Bazen de her şey kötüyken maç kazanabiliyorsunuz. Bunlar futbolda var. Dolayısıyla ayrım yapmıyorum. Hangi takım olursa olsun iyi hazırlanıp maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş da bu şekilde olacak. Daha önce kazanmışlığımız var. İnşallah bunu tekrar ederiz' diye konuştu.

'Kayseri de zor maç ama ona göre hazırlanacağız'

Hafta sonu oynayacakları Kayseri maçıyla ilgili olarak da Selçuk İnan, 'Her maçın hikayesi farklı, zorluğu ayrı. Kayserispor için ne kadar zorlu ve önemliyse bizim için de o kadar, hatta daha fazla önemli bir maç. Takdir edersiniz ki ligimiz zor, kolay değil. Hazırlanacağız. Biz tek tek gidiyoruz. Önce Beşiktaş maçı var, sonra Kayseri maçına bakacağız. Zor maç ama ona göre de hazırlanacağız' sözlerini kaydetti.