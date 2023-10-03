Selçuklu Belediyesi tarafından organize edilen “Geçmişten Geleceğe Selçuklu’dan Söğüt’e” Bilecik-Söğüt kültür turları ile "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" Bursa kültür turları başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi geçmiş yıllarda düzenlediği ve yoğun ilgiyle karşılanan kültür turlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Selçuklu’dan Osmanlı medeniyetinin doğup filizlendiği tarihi mekanlar olan Bilecik ve Bursa’ya düzenlenen günü birlik turları başladı.

“Geçmişten Geleceğe Selçuklu’dan Söğüt’e” Bilecik-Söğüt kültür turları ile "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" Bursa kültür turları kapsamında her gün 40’ar kişilik ekipler halinde sabah erken saatlerde YHT ile Konya Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket eden Selçuklu Torunları gezi kapsamında Osmanlı’nın Bilecik’in ve Bursa’nın tarihi ve eşsiz güzelliklerine yerinde şahitlik ediyorlar. Geziye katılanlar yine aynı günün akşamında YHT ile Konya’ya dönüş yapıyorlar.

Beylikten Osmanlı Devletine uzanan büyük bir tarihin merkezi olan Bilecik- Söğüt ve Bursa’ya yapılan kültür turları Osmanlı medeniyetine beşiklik yapan bu iki şehrin köklü tarihi geçmişi ve kültürel değerlerinin yakından tanınmasının yanı sıra şehrin maneviyatının da yaşanmasına imkan sunuyor. Gezi boyunca memnuniyeti ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, dönüş yolunda vatandaşların gezi hakkında görüş ve önerilerini anket aracılığı ile değerlendiriyor.

Profesyonel gezi rehberlerinin anlatımıyla gerçekleşen gezilerde; Bilecik-Söğüt gezi programı kapsamında Şeyh Edebali Türbesi, Padişahlar Tarih Şeridi, Bilecik Müzesi, Yaşayan Şehir Müzesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hanlıpazar, Hamidiye Camii, Söğüt Müzesi, Söğüt Çelebi Mehmet Camii, Kuyulu Mescit Camii ziyaret edilirken, Bursa gezi programı ile Cumalıkızık, Panorama Fetih Müzesi, Yeşil Külliye, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Tophane, Ulu Camii, Bedesten Kapalı Çarşısı ve Kozahan ziyaret ediliyor.

Organizasyon kapsamında Bilecik ve Bursa’ya gitme fırsatı bulan vatandaşlar kendilerine sunulan fırsat dolayısıyla Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak adını aldığımız Selçuklu Medeniyetine vefamızı her platformda göstermeye devam ediyoruz. Daha önce yaptığımız ve ilçe sakinlerimizin yoğun ilgi gösterdikleri Bilecik- Söğüt turuna onlardan gelen memnuniyet ve talepler doğrultusunda yine ecdadımızın medeniyetiyle yoğrulan Bursa’yı da dahil ettik. Böylelikle hemşehrilerimiz Bilecik ve Bursa turları ile tarihi bir ufuk yolculuğuna çıkıyorlar ve dolu dolu bir gün geçiriyorlar. Bu tarih ve kültür dolu yolculuğunu ecdadı anlamak ve anlatmak için güzel bir fırsat olarak değerlendirmekteyiz. Tarihimiz, geleceğe attığımız her adımda bize rehber olmaya devam edecek. Gezilerin kültür turlarına iştirak eden tüm hemşehrilerimiz için güzel anılar biriktirmesine vesile olacağına inanıyor, tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.