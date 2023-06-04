Mimar Sinan’ın “ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’nin dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Edirne’de restorasyonu devam eden Selimiye Camii’nin üstünde beliren dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Selimiye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu. Bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Selimiye’nin gölgesinde yükselen Dolunay’ın hareketleri hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.