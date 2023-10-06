Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa kararı aldı. Güneş, istifasını yönetime sundu. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Kulislere göre maç sonrası stadyumda toplantı yapan yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday olup güven tazeleyecek.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre;

“Şenol Güneş'e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaş’ımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”