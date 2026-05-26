Tatile gidilecek yerlerin internet sitelerinin ve gerçekliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Kurban Bayramı’yla birlikte 9 günlük tatil de geldi. Tabi ki tatil hepimizin iple çektiği günler olsa da sadece bizim değil başkalarının da takip ettiği günler haline gelmiş durumda. Siber tehlikeler de özellikle son dönemde çok fazla çağrılır durumda. Bu nasıl oluyor dersek özellikle bir tatil rezervasyonu yaparken, eğer tatil rezervasyonu yaptığımız sitenin TÜRSAB üyesi olup olmadığı ya da böyle bir yerin gerçekten var olmadığını incelemezsek, telefonla teyit etmezsek bunun gerçek bir rezervasyon olup olmadığını anlamazsak gittiğimiz zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Aynı şekilde bu dönemlerde sahte siteler de çok fazla kuruluyor. Benzer adreslerle kurulan sitelerden rezervasyon ve ödeme alınıyor ancak ne yazık ki bu hizmetler sağlanmıyor ve siz burada hakkınızı alıncaya kadar da hem tatil düşünceniz zehir olmuş oluyor hem de çok ciddi bir maddi kayıp elde ediyorsunuz. Diyelim ki biz bunları yaptık, güzel bir şekilde rezervasyonu sağladık ve tatilimiz başladı. Tabii ki orada da yine birtakım tehlikeler bizi beklemesin diye bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Topuzoğlu, tatilde paylaşılan fotoğrafların özellikle hırsızlara da davetiye çıkarabileceğini söyleyerek, "Tehlikeler nedir dersek de gittiğimiz yerde ortak WiFi ağına bağlandıysak tabi ki bu WiFi üzerinden kişisel veri gerektiren bankacılık gibi e-devlet gibi uygulamalara girmememiz çok önemli. Aynı zamanda bizim orada tatildeyiz diye fotoğraf paylaşmamız ya da nerede olduğumuzu belirtmemiz de bir takım hırsızlara da davetiye çıkarmak gibi oluyor. Çünkü sizin tatilde olduğunuzu takip eden kişiler de o dönemde evinize girebilir ya da arabanıza zarar verebilir gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden biraz daha tatili böyle sanal dünyadan arınmış bir şekilde daha sakin bir şekilde yaşamak orada fotoğraf çekerek ya da bu insanları davetiye çıkarmaktan uzak durmak da daha keyifli hale getirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.