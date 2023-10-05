Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen etkinlik, yaşlıların sosyal etkileşimlerini artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyor.

Serdivan Belediyesi, yaşlıların özel günlerinde de yanlarında olmayı ve onlara vefa göstermeyi sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları unutmadı. Serdivan Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, 60 kişi özel yemekte buluştu. Yeşil alanlarda dolaşmanın keyfini çıkaran yaşlılar, müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirerek mutlu anlar yaşadılar.

Programa Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, İlçe Sağlık Müdürü Ömer Balcı, meclis üyeleri ve çok vatandaş katıldı. Etkinlikten dolayı memnuniyetlerini ifade eden yaşlılar, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ettiler ve kendilerini unutmadığı için minnettarlıklarını dile getirdiler. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, bu tür etkinliklerin, yaşlıların toplumsal yaşama katılımlarını teşvik etmek ve onların yaşam sevincini artırmak amacıyla büyük önem taşıdığını belirtti. İlçe Sağlık Müdürlüğünün katılımı ve vatandaşlara yapılan sağlık taramasının ardından, hediye dağıtımı gerçekleştirildi.