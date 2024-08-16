Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında devam eden asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Esentepe Mahallesi Kırcaali Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda başarıyla tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Meşeli Mahallesi’nde belirlenen programa uygun olarak ilerleyen ekipler, sıcak asfalt serimi işlemleriyle bölge halkının daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Serdivan Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt sezonunda belirlenen program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sıcak asfalt serimi işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede hem mevcut yolların ömrünün uzatılması hem de yeni yolların hizmete girmesiyle birlikte ulaşım ağında önemli bir gelişme sağlanması amaçlanıyor.