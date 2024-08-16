GAP hangi ülkenin giyim markasıdır? Bugünkü yazımızda sizlere bu sorunu cevabını vereceğiz.
Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri
Kuruluş Tarihi: 21 Ağustos 1969
Merkezi: San Francisco, California , ABD
Kurucusu: Donald Fisher, Doris F. Fisher
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Çalışan Sayısı: 135.000
Resmi Sitesi: www.gap.com.tr
GAP Hakkında Bilgi
Gap Inc. , yaygın olarak bilinen Gap Inc. veya Gap (as stilize, GAP ) Amerikalı dünya çapında hizmet veren giyim ve aksesuar firmasıdır.
Donald Fisher ve Doris F. Fisher tarafından 1969 yılında kurulmuştur. Merkezli San Francisco , California’dadır. Şirket beş ana bölümde faaliyet göstermektedir: Banana Republic , Old Navy , Intermix ve Athleta. Gap Inc firması Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük özel perakende giyim hizmeti veren firmadır. Eylül 2008 tarihi itibariyle, şirket 2406’sı ABD’de olmak üzere dünya çapında 3727 mağazaya, yaklaşık 135.000 çalışana sahiptir.
GAP Hangi Ülkenin
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
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