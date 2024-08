GAP hangi ülkenin giyim markasıdır? Bugünkü yazımızda sizlere bu sorunu cevabını vereceğiz.

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 21 Ağustos 1969

Merkezi: San Francisco, California , ABD

Kurucusu: Donald Fisher, Doris F. Fisher

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Çalışan Sayısı: 135.000

Resmi Sitesi: www.gap.com.tr

GAP Hakkında Bilgi

Gap Inc. , yaygın olarak bilinen Gap Inc. veya Gap (as stilize, GAP ) Amerikalı dünya çapında hizmet veren giyim ve aksesuar firmasıdır.

Donald Fisher ve Doris F. Fisher tarafından 1969 yılında kurulmuştur. Merkezli San Francisco , California’dadır. Şirket beş ana bölümde faaliyet göstermektedir: Banana Republic , Old Navy , Intermix ve Athleta. Gap Inc firması Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük özel perakende giyim hizmeti veren firmadır. Eylül 2008 tarihi itibariyle, şirket 2406’sı ABD’de olmak üzere dünya çapında 3727 mağazaya, yaklaşık 135.000 çalışana sahiptir.

