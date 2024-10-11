Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde yaya güvenliğini sağlamak ve araç trafiğini düzenlemek gayesiyle yaya kaldırımı çalışmasına başladı.

Serdivan Belediyesi ilçenin genel görünümünü güzelleştirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için başlattığı çalışmalara ara vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Esentepe Mahallesi’nde yaya güvenliğini sağlamak ve araç trafiğini düzenlemek gayesiyle yaya kaldırımı çalışmasına başladı. Kız yurduna giden yol üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kaldırımın en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini verdi. Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürmeleri için tüm imkan ve gayretle gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ettiklerini belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Havaların elverişli gitmesiyle saha çalışmalarını birçok mahalle ve sokakta sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışmalar sırasında yaşanan ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle vatandaşlara gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.