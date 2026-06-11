Ayvalık'ın geleceğine ilişkin konuların ele alındığı 'Ayvalık Kent Buluşmaları' etkinliğinin üçüncüsü, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek. Bu yılki buluşmada, kentin önemli değerlerinden biri olan su kaynakları ve su kültürü masaya yatırılacak.

'Ayvalık Su Mirasını Geleceğe Taşıyabilir mi?' başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, suyun tarihi, kültürel ve çevresel boyutları ele alınırken, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı bir Ayvalık için görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm vatandaşların davet edildiği etkinlik, 13 Haziran Cumartesi günü saat 09.45'te Kırlangıç Yaşam Merkezi içerisindeki Tarihi Sabunhane Salonu'nda gerçekleştirilecek.