Bursa'nın Demirtaş Barajı'nda arkadaşlarıyla piknik yapmak için giden 21 yaşındaki Hüseyin Tonkaz, serinlemek amacıyla suya girdiği sırada boğularak hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Demirtaş Barajı'nda meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte güzel bir gün geçirmek için Demirtaş Barajı kıyısına gelen genç, sıcak havadan kaçmak için suya atladı. Ancak Tonkaz'ı suyun içinde göremeyen arkadaşları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, Arama Kurtarma Derneği (AFAD), jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, genç gencin bulunduğu bölgede 1 saat süren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 metre derinlikte yapılan arama sonucunda, Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki, arkadaşlarının gözleri önünde gerçekleşen üzücü olayda, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu acı olay, göl kenarlarında serinlemek için suya girenlerin dikkatli olmaları ve can güvenliği önlemlerini almadan risk almamaları gerektiği konusunda bir kez daha dikkat çekiyor.