Geçtiğimiz gün Maximum Uniq Açıkhava’da konser veren Sertab Erener, seyircilerini şaşırtan bir açıklama yaparak, hiçbir yerde yayınlanmayacak yeni şarkısını ilk kez söyledi.

Maximum Uniq Açıkhava’da konser veren Sertab Erener, alanı tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla en sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Konserde hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaparak,’hiçbir yerde yayınlamayacağım’ dediği şarkısını sevenlerine ilk kez burada söyledi. Şarkıyı alamadıkları için burada söylediğini belirten Erener,” Amerika’da kaydını yaptım, sözler yazıldı, prodüksüyonu bitti ama şarkıyı çıkaramıyorum. Bende inadına burada söyleyeceğim. Gerçekten içimde kaldı. Her türlü paylaşımı yapabilirsiniz; ben yayımlayamıyorum, siz yayımlayın. Şarkının adı ‘Duvara yazdım’.” dedi.

Seher Yaşa