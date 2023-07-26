İnegölspor BaşkanıOsman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile kapsamında İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir’i ziyaret ettiler.

İlk olarak OSB Başkanı Şahin’i ziyaret eden İnegölspor yönetimi adın bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim, şunları söyledi:

“Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yıllardır İnegölspor’umuza ciddi manada destek veriyorsunuz. Bu manada camiamız adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler İnegölspor’umuza hizmet etmek için bir yola çıktık. İnşallah sizlerin de desteği ile takımımızı daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu vesile ile sizleri maçlarımıza da davet ediyoruz. Sizlerin maçlarımıza gelmesi bizleri onore edecektir. Birlik ve beraberlik içinde inşallah daha iyi noktalara geleceğiz.”

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin ise, “Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Görevinizde başarılar dileriz. İnegölspor’umuza her sene elimizden geldiği kadar destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İnegölspor şehrimizin en büyük markalarından bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda üst liglerde yer alır ve şehrimizi daha iyi temsil ederiz” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCI VELİ ECİR’İ ZİYARET

Protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir’i makamlarında ziyaret eden Kulüp Başkanı Osman Sevim, şunları söyledi:

“Bizleri ağırladığımız için çok teşekkür ederiz. İnegölspor’umuzu daha iyi noktalara taşımak adına göreve geldik. Bu manada elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizin tüm dinamikleriyle bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde güzel şeyler başaracağımızdan eminiz. Sizleri de maçlarımıza davet ediyoruz.”

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ise yönetim kurulumuza başarılar dileyip, fırsat buldukça maçlarımıza geleceğini söyledi.

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