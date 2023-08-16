Meydana gelen trafik kazası, büyük bir endişe yarattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, A.D. yönetimindeki 59 J 2139 plakalı servis aracı ile E.G. tarafından kullanılan 34 HAR 874 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracında bulunan 11 işçi, kendi çabalarıyla araçtan çıkarak yardım sağladılar. Hızla müdahale için bölgeye ulaşan 112 acil sağlık ekibi, toplamda 13 yaralıya ilk yardım uyguladı.

Kazada hafif şekilde yaralanan her iki aracın sürücüsü de olay yerinde ayakta tedavi edildikten sonra, ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldüler. Polis ekipleri de hızla olay yerine gelerek güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemeye başladılar. Kazanın yaşandığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma derinlemesine sürdürülüyor.