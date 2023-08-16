Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen acı bir kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Olay, bugün saat 15.30 civarında Yenişehir ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve Veli Ahmet Ayvaz (86) tarafından kullanılan otomobile çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle her iki araç da metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan Ahmet Ayvaz ve eşi Hatice Ayvaz'ı (79) kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise hızla en yakın hastaneye sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın ayrıntılarını aydınlatmak adına başlattığı incelemeleri sürdürüyor.