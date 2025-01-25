Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Ficonoz Sokak üzerinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.