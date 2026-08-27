İTSO seçimleri öncesinde adayların kullanacağı pusula renklerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Başkan adayı Nedim İncebay, seçim sürecinde beyaz pusula kullanacaklarını kamuoyuna duyurdu.

İncebay tarafından yapılan basın açıklamasında, pusula renklerinin daha önce yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği ve kendisinin seçimlere beyaz pusulayla katılmak istediğini açıkça ifade ettiği belirtildi.

“KESİN BİR KARAR ALINMAMIŞTI”

Açıklamada, toplantıda pusula rengi konusunda kesin bir karar alınmadığı ve adaylar arasında ortak bir mutabakata varılmadığı ifade edildi.

Diğer başkan adayı Yavuz Uğurdağ’ın seçimlere beyaz pusulayla katılacağını basın aracılığıyla açıklamasına değinen İncebay, bu durumun kendileri açısından doğru olmadığını belirtti.

Nedim İncebay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulu toplantısında beyaz pusula kullanmak istediğimizi açıkça dile getirmiştik. Ancak bu konuda kesin bir karar alınmamış, adaylar arasında da herhangi bir uzlaşmaya varılmamıştı. Buna rağmen Sayın Yavuz Uğurdağ’ın bizimle görüşmeden beyaz pusulayı kullanacağını basın aracılığıyla açıklamasını doğru ve nezaketli bulmuyoruz.”

“BİZ DE BEYAZ PUSULAYLA SEÇİME KATILACAĞIZ”

Seçim süreçlerinin karşılıklı saygı, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan İncebay, beyaz pusula kararlarını kamuoyuna açıkladı.

İncebay, “Biz de daha önce toplantıda ifade ettiğimiz üzere seçimlere beyaz pusulayla katılacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Pusula rengi konusunda doğabilecek karışıklığın giderilmesi ve sürecin adil biçimde yürütülmesi için yetkili kurulların gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ÜYELERİMİZİN İRADESİ”

Tartışmaların kişiselleştirilmesinden yana olmadıklarını ifade eden Nedim İncebay, İTSO seçimlerinde demokratik olgunluğun korunması gerektiğine dikkat çekti.

İncebay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizim önceliğimiz renk tartışması değil; üyelerimizin iradesinin hiçbir tereddüde yer bırakmadan sandığa yansımasıdır. Seçimin bütün adaylar açısından eşit, açık ve saygılı bir ortamda gerçekleşmesini istiyoruz.”

Nedim İncebay ve ekibi, daha önce yönetim kurulu toplantısında dile getirdikleri irade doğrultusunda İTSO seçimlerine beyaz pusulayla katılacaklarını kamuoyuna duyurdu.