Sevgi Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın büyük oğlu İhsan Sabancı’nın kızı, Güler Sabancı’nın da üvey kardeşi.

Kitapta, ailenin zenginliğe giden yolda basamakları nasıl tırmandığı anlatılıyor.

Köknar Kitap’tan çıkan ‘Adana’da Piç Olmak, Öteki Sabancılar’ın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Despot bir baba (Hacı Ömer Sabancı), entrikacı bir kardeş (Sakıp Sabancı), ilgisiz ve kocasını sürekli küçülten bir eş (Yüksel Sabancı), vicdan ve merhametin yanında sevgisini de oğluna ve torunlarına çok gören bir anneyle (Sadıka Sabancı) aynı evde mutsuz bir hayat sürdüren İhsan Sabancı mutluluğu bir başka kadında bulmaya çalışır.

Ancak, bu büyük aileden bunalan İhsan için sevdiği kadının ihaneti tam bir yıkım olur. Artık toparlanamaz. Ailesi bunu da ona karşı kullanmak ister. Yıkım katlanarak devam eder. Geri kalan hayatını otel odalarında sürgünde geçiren İhsan’ı ölüm genç yaşında bulacaktır…”

SEVGİ SABANCI KİMDİR?

Nevin Tenik ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğu olarak Adana’da dünyaya gelen Sevgi Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın torunu, Güler Sabancı’nın da üvey kardeşi.

Vikipedi‘de yer alan bilgiye göre Adana’da geçen çocukluğunun ardından üniversite eğitimini 1980-1985 yıllarında Britanya’da Westminster Üniversitesi’nde tamamlayan Sevgi Sabancı, eğitimi sonrası üç yıl boyunca Sabancı Holding’e bağlı Exsa’da çalıştı. Ardından Britanya’ya yerleşip tekstil ve ithalat işine girdi. 1995’e kadar bu işlerle uğraştı. 1995’te Türkiye’ye döndü. İstanbul Beylikdüzü’nde Toyota bölge dağıtıcılığı yaptı. Kurduğu şirketle tekstil, inşaat ve sağlık turizminde önde gelen şirketlere yönetim danışmanlığı hizmeti verdi. Sevgi Sabancı evli. İhsan ve Serra adında iki çocuğu var.