Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda ter dökecek.

Avrupa Okçuluk Federasyonu (WAE) tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Ploieşti kenti ev sahipliği yapacak. Son hazırlıklarını tamamlayan Şeydanur Utuş antrenörü Şeydanur Utuş ile organizasyonun yapılacağı şehre gitti.

İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği başarıyla birlikte Şeydanur Milli takıma girme hakkını elde etmişti. Yalovalı sporcu Makaralı Yay U21 Kadınlar Milli takımında Begüm Yuva ve Hazal Burun’la birlikte ülkemizi temsil edecek. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, ”Sporcumuz ve antrenörümüzle gurur duyuyor, Avrupa Şampiyonası’nda bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını temenni ediyoruz” dedi.