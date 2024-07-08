Yaz ayının gelmesi ile birlikte nüfusu 2 katına çıkan Gemlik’te yaz akşamları da renklendi. Özellikle denize kıyısı olan işletmeler dolup taşan müşterilerine müzik ziyafeti sunmaya başladı.

Muhteşem deniz manzarası eşliğinde bir yandan keyifle çaylarını yudumlayan, buz gibi içeceklerin tadına bakan müşteriler, diğer yandan çalınan şarkılar eşliğinde sevdikleriyle unutulmaz anılar biriktiriyorlar.



ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDEN SAHNELERE

Gemlik’te faaliyet gösteren Lola Kafede Cuma günleri sahne alan Bursa’lı sanatçı Sinan Özmert kısa sürede ilçenin en çok konuşulan ismi oldu.

Bursa’da engelsiz yaşam merkezinde çalışan ve bir dönem Türk müziğinin usta sanatçılarından İbrahim Erkal’ın vokalistliğini yapan Sinan Özmert, dillere düşen sahne performansı ile Gemlikliler ile bu ilçeye gelen yerli turistlerin gönüllerini fethetti.

LOLA CAFE DE 90’LAR COŞKUSU

Sinan Özmert ve müziğe sesiyle anlam katan yetenek Mustafa Okur, doksanlar konsepti ile Gemlik’e akın eden vatandaşların adete kulaklarının pasını sildi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu ancak dileyen herkesin girebildiği mekanda gönüllerince eğlenen vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkılara eşlik ettiler.



SİNAN ÖZMERT KİMDİR

1985 Bursa doğumlu olan Özmert, profesyonel müzik hayatına 2005 yılında başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği bölümü ile kariyerine başlayan Özmert , birçok sosyal platformda ve eğlence mekanlarında hem çalıp hem de seslendiriyor. Gündüzleri çalıştığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireylerin kalplerine dokunan başarılı sanatçı , geceleri ise aşık olduğu müzik alanında çalışmalarına devam ediyor. Baba olduktan sonra müziğe ve işine olan tutkunun büyüdüğünü söyleyen yetenekli sanatçı, bir dönem Türkiye’nin çok konuştuğu ses sanatçılarından İbrahim Erkal’a da sahne arkadaşlığı yapmıştı.