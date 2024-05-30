Başiskele’de 787 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Seymen Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. Seymen Millet Bahçesi’nin daha yeşil Kocaeli için önemli bir adım olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu bahçe çocuklarımıza doğayı sevdirecek, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seymen Millet Bahçesinin 1. etabında yürütülen çalışmaları inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teknik ekiplerin de yer aldığı incelemede, proje içerisinde 4 kilometre yürüyüş yolu ve bin 200 metre bisiklet yolu, otopark ve bisiklet parkının yanı sıra futbol, basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortlarının yapılacağı ifade edildi.

"Kocaeli’nin bu vizyonuna önemli katkı sağlayacak"

Projede 5 bin 200 metrekare piknik alanı ile 3 bin metrekare çim tepe yapılacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehirlerimiz, insanlarımızın hayatlarını sürdürdüğü, çocuklarımızın büyüdüğü, geleceğimizin şekillendiği yerlerdir. Bu nedenle şehirlerimizin yeşil alanlarla, parklarla, bahçelerle dolu olması son derece önemlidir. Bugün incelediğimiz millet bahçemiz, Kocaeli’nin bu vizyonuna önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

"Bu bahçe çocuklarımıza doğayı sevdirecek"

Vatandaşların doğayla baş başa kalabilecekleri, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Büyükakın, "Millet bahçemiz aynı zamanda çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Yeşil alanlarımızın korunması ve artırılması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bahçe çocuklarımıza doğayı sevdirecek, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

"İnsanımızın, yeşilin ve doğanın keyfini çıkarmasını istiyoruz"

Başkan Tahir Büyükakın, projede emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile personellere teşekkür ederek, "Hep birlikte, daha yeşil bir Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet bahçesinin, tüm Kocaelililer için huzur ve mutluluk dolu anılara ev sahipliği yapmasını diliyorum. İnsanımızın, yeşilin ve doğanın keyfini çıkarmasını istiyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kocaeli bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.