Yeşil alan sayısının artırıldığı Başiskele’de, Seymen Mahallesi Başarı Sokak’taki 2 bin metrekarelik alana park inşa ediliyor. Basketbol, voleybol ve tenis sahalarının bulunacağı park, çocuklar ve gençlerin tüm ihtiyacını karşılayacak.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yanda park ve bahçelerin, millet bahçelerinin, mesire alanları gibi yeşil alanların bakım onarım, çim biçme, yabani ot temizleme ve mıntıka temizliğini gerçekleştirirken; diğer anda ilçeye yeni parklar kazandırıyor.

Bu kapsamda, Seymen Mahallesi Başarı Sokak üzerindeki 2 bin metrekarelik alana yeni park yapılıyor. Parkta basketbol, voleybol ve tenis oynanabilecek saha, 2 kameriye, çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve otopark alanları yer alacak. Tamamlandığında yalnızca çocuklar ve gençlerin değil, yeşil alanıyla büyüklerin de nefes alacağı park, bölge sakinlerinin büyük ihtiyacını karşılayacak.

Seymen Mahallesinde yapımı devam eden park çalışmalarını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’mizde güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Bu sosyal alanımızı en kısa zamanda tamamlayıp genç kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Geleceğimizin hazinesi olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz için nice güzel işleri ve eserleri kentimize kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi

Öte yandan, belediye ekipleri Döngel Mahallesi’nde Kadife Çiçeği ve Elmas Hanım Sokak arasında kalan çocuk oyun parkını, oyun grupları ve zeminiyle birlikte baştan sona yeniledi. Daha güvenli, konforlu ve eğlenceli hale getirilen park rengarenk görüntüsüyle çocukları şimdiden cezbetmeye başladı.