Seyyar GSM istasyon larının iletişim sağlayan operatör firmaları gereğince istenilen yere taşıma avantajı da sektörel pazarda daha çok pay almak isteyen firmaların tercihi olmaya başladı. Seyyar baz istasyonları binalar üzerinde olan istasyonlara göre neredeyse sıfır tehlike saçıyorlar.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Teknolojinin gelişmesi beraberinde bazı soruları da peşinden sürükleyip getiriyor.

Cep telefonu iletişiminin daha sağlıklı olması için yüksek binaların çatılarına kurulan GSM baz istasyonları binalarda oturanların endişeleri nedeniyle günümüzde daha çok yaşam alanlarına yakın tepeliklere kuruluyor. Bu seçeneğin yetersiz kaldığı yerlerde ise yeni jenerasyonda seyyar GSM İstasyon ları ile iletişim ağının yükseltilmesi hedefleniyor.

Seyyar GSM istasyonlarının iletişim sağlayan operatör firmaları gereğince istenilen yere taşıma avantajı da sektörel pazarda daha çok pay almak isteyen firmaların tercihi olmaya başladı.

Bunun yanı sıra özellikle yaz mevsimlerinde turizm bölgelerinde ani artan nüfus yoğunluğunda sabit baz istasyonların hizmet kalitelerinin azalması nedeniyle de seyyar baz istasyonları daha çok tercih ediliyor.

Deprem, sel baskını gibi doğal afetlerde de iletişim sorununa çare olan operatör firmaları kesintisiz iletişim için iletişime seyyar istasyonlar ile destek veriyorlar.

Ancak cep telefonu kullanıcıları fiyat duyarlılığını haklı olarak ön planda tutuyorlar.

Seyyar baz istasyonları binalar üzerinde olan istasyonlara göre neredeyse sıfır tehlike saçıyorlar.

