Konya Karatay Belediyesi, Karakayış Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışmalarıyla bölgeye modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, ilçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Karakayış Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışmasına başladı. Araplar Mahallesi sınırları içinde yer alan Büyüksinan Caddesi ile Fetih Caddesi arasındaki yaklaşık 800 metrelik güzergâh, baştan sona modern bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar kapsamında mevcut yol altyapısı tamamen yenilenerek, caddeye cep otoparkları kazandırılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte hem trafik akışının daha rahat işlemesi hem de park sorununa kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca ara sokak bağlantılarının güvenli hale getirilmesiyle yaya ve araç trafiği açısından da önemli bir iyileşme sağlanacak.

BAŞKAN KILCA: KAPSAMLI BİR YENİLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ

Karakayış Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme projesi yürüttükleri ifade eden Başkan Kılca; düzenli otopark alanları ve güvenli geçiş noktaları sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların daha konforlu bir ulaşıma kavuşacağını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti; “Karakayış Caddemizde yenileme çalışmalarımıza başladık. Araplar Ak Camii ile Fetih Caddesi arasında kalan bölümü baştan sona yeniden düzenliyoruz. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz için daha güvenli, düzenli ve modern bir cadde inşa ediyoruz. Cep otoparklarıyla birlikte park sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Yol altyapısını da tamamen yenileyerek ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Yeni yolumuz şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.”